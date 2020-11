Un Ram 1500 modificato sfida una… Yamaha R6 in una drag race

Le gare di accelerazione fatte tra auto e moto riescono ad attirare sempre molta attenzione. Ad esempio, in questo articolo vi proponiamo una sfida simile fatta però tra un Ram 1500 e una Yamaha R6. Il divario fra questi due veicoli è di oltre 1800 kg e inoltre il conducente del pick-up riesce ad avere sicuramente più vantaggi rispetto al pilota della moto, in termini di comfort.

C’è un’altra differenza che riguarda le prestazioni. Il motore da 600 cc della R6, che eroga circa 120 CV di potenza, ha ricevuto uno scarico personalizzato mentre il forcellone è stato allungato per rendere la partenza un po’ più semplice da gestire.

Ram 1500: un esemplare sovralimentato gareggia contro una Yamaha R6

Sotto il cofano del 1500, invece, troviamo un Hemi V8 da 5.7 litri che ha abbandonato l’aspirazione naturale in favore di un compressore Whipple da 2.9 litri che eroga circa 8,5 libbre di boost. L’elenco delle modifiche include anche una presa d’aria fredda, alberi a camme personalizzati, collettori a tubo lungo e una messa a punto.

Il proprietario del Ram 1500 modificato ha avuto vari problemi precedentemente in modalità AWD e per questo ha deciso di passare alla trazione posteriore. Altre modifiche apportate al pick-up riguardano degli pneumatici Mickey Thompson che sulla parte anteriore sono più sottili in modo da ridurre la resistenza al rotolamento.

Per maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

