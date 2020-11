Pirelli Elect è lo pneumatico che aumenta l’autonomia di elettriche e ibride

Pirelli ha annunciato nelle scorse ore il nuovo pneumatico Pirelli Elect sviluppato in collaborazione con le principali case automobilistiche per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Secondo quanto dichiarato dal noto produttore di gomme, la nuova Elect offre bassa resistenza al rotolamento per incrementare l’autonomia, basso rumore di rotolamento degli pneumatici per assicurare un ottimo comfort, grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso del veicolo elettrico o ibrido plug-in.

Elect: Pirelli presenta il nuovo pneumatico sviluppato appositamente per elettriche e ibride

Si tratta di una particolare tipologia di gomme appartenenti al marchio Elect, presentato per la prima volta in occasione del Salone di Ginevra 2019 e disponibile in primo equipaggiamento per i più moderni modelli di auto. Per la Porsche Taycan a zero emissioni, gli ingegneri di Pirelli hanno sviluppato una gomma dedicata chiamata P Zero Elect la quale garantisce il massimo delle performance.

Lo sviluppo di questo pneumatico ha seguito la filosofia perfect fit dell’azienda italiana, con mescola, struttura e disegno del battistrada specifici per la Taycan. Queste caratteristiche hanno permesso di raggiungere una bassa resistenza che massimizza l’autonomia dell’auto, una riduzione del rumore di rotolamento delle gomme e un grip immediato anche con importanti valori di potenza e coppia ai bassi giri per guidare in completa sicurezza.

Con l’arrivo della stagione invernale e l’entrata in vigore delle relative normative per la circolazione, Pirelli ha realizzato alcuni pneumatici con tecnologia Elect appartenenti alle gamme Winter Sottozero 3, Scorpion Winter e P Zero Winter.

Pirelli consiglia di installare degli pneumatici invernali anche sui veicoli elettrici e ibridi se si percorrono molti km durante l’inverno e se si cercano le migliori prestazioni possibili in ogni condizione tipica della stagione fredda. Inoltre, le gomme invernali garantiscono bassa aderenza, un’elevata tenuta di strada, un’ottima trazione e una frenata sicura su ogni tipologia di superficie.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI