Ferrari 488 Pista sfida una McLaren 600LT molto particolare | Video

Le supercar di Ferrari e McLaren sono il meglio che si possono vedere in una drag race. Questo perché entrambe le case automobilistiche si concentrano molto sulle prestazioni durante lo sviluppo delle loro vetture e offrono principalmente dei motori V8 biturbo. Ad esempio, in questo articolo vedremo un interessante confronto fatto da Lovecars fra una Ferrari 488 Pista e una McLaren 600LT.

Almeno sulla carta, la Pista dovrebbe competere con la più costosa e potente 720S e non con questo modello inferiore. La 600LT fa parte della Sports Series della casa automobilistica britannica che inizia con la 540C. Nonostante ciò, questa supercar è più volte riuscita a vincere con supercar più potenti e vetture modificate. Questo perché l’auto propone una perfetta combinazione fra potenza, leggerezza e tecnologia di Launch Control.

Ferrari 488 Pista: la supercar V8 gareggia contro una McLaren 600LT in una drag race

Se ciò non bastasse, l’esemplare utilizzato da Lovecars per la drag race è molto speciale in quanto vanta molta fibra di carbonio e dei particolari terminali di scarico montati sulla parte superiore del motore.

Nonostante sia arrivata sul mercato la F8 Tributo, la Ferrari 488 Pista resta ancora una Ferrari molto desiderabile e soprattutto potente. Sotto il cofano si nasconde lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri utilizzato sulla Tributo che è in grado di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima. Almeno sulla carta, la supercar del cavallino rampante ha la meglio sulla McLaren 600LT.

Da 0 a 100 km/h, la 488 Pista è capace di scattare in 2,85 secondi rispetto ai 2,9 secondi offerti dalla 600LT e inoltre ha una velocità massima più elevata (340 vs 328 km/h) e un rapporto peso/potenza superiore (520 CV/tonnellata vs 442 CV/tonnellata).

Come sappiamo, però, i numeri non sono tutto. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione organizzata da Lovecars, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

