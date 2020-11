Ferrari 488 GTB con scarico Akrapovic ci fa ascoltare il suo sound | Video

In occasione del Salone di Ginevra del 2015, Ferrari ha presentato al pubblico la bellissima Ferrari 488 GTB per celebrare i 40 anni dal debutto della 308 GTB, ossia la prima Ferrari da strada dotata di un motore V8 montato in posizione posteriore-centrale.

Il nome 488 rappresenta la cilindrata di ogni singolo cilindro del propulsore. Sotto il cofano si nasconde il motore F154 CB utilizzato anche sulle più recenti F8 Tributo ed SF90 Stradale. Si tratta di un’unità V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 670 CV a 8000 g/min e una coppia massima di 760 nm a 3000 g/min.

Ferrari 488 GTB: un esemplare con scarico Akrapovic scende in pista

A livello estetico, la Ferrari 488 GTB è molto simile alla 458 che va a sostituire. Tuttavia, il Centro Stile Ferrari ha apportato alcune migliorie come l’alettone a cassetto presente anteriormente e i profili sovrapposti per migliorare l’efficienza termica dei radiatori.

Inoltre, troviamo un convogliatore centrale-anteriore per portare l’aria sul fondo della supercar e nuove portiere scavate per incalanare l’aria verso le prese d’aria posteriori per motore e turbocompressori. Non mancano il nuovo impianto di scarico, lo spoiler soffiato e il nuovo faro retronebbia ripreso dalla F12berlinetta.

Le prestazioni offerte dalla 488 GTB sono sicuramente di alto livello. Parliamo di soli 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 18,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima raggiunta è di 330 km/h.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che ci mostra un bellissimo esemplare della Ferrari 488 GTB dotato di un impianto di scarico Akrapovic. Vi suggeriamo di alzare al massimo il volume oppure di indossare un paio di cuffie per godere a pieno del sound prodotto da questa supercar!

