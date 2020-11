Ferrari F2007 sfreccia sul Circuito del Mugello | Video

La Ferrari F2007 è stata utilizzata dalla Scuderia Ferrari per correre nella stagione 2007 di Formula 1. Tale monoposto, la 53ª utilizzata dalla Scuderia di Maranello, ha vinto il titolo piloti grazie a Kimi Raikkonen e quello costruttori. Ad oggi, inoltre, la stagione 2007 è l’ultima ad aver regalato la doppietta iridata alla casa automobilistica modenese.

Rispetto alla precedente generazione, la F2007 disponeva di una livrea quasi tutta rossa con i nuovi loghi di Marlboro e Fiat. Al posto di Vodafone, invece, c’era Alice. La vettura è stata disegnata da Aldo Costa mentre Nicholas Tombazis si è occupato dell’aerodinamica.

Ferrari F2007: la monoposto guidata da Kimi Raikkonen è tornata a correre in pista

Dal punto di vista del corpo vettura, la Ferrari F2007 dispone di un passo più lungo rispetto alla sorella 248 F1. La maggior distanza tra l’asse posteriore e quello anteriore ha permesso di percorrere a una velocità maggiore le curve veloci, oltre ad offrire una maggior superficie di lavoro aerodinamico.

Il retrotreno della monoposto dispone della cosiddetta zona a Coca-Cola, molto più rastremata e dotata di una serie di feritoie per far confluire più aria al motore. Per la prima volta, Ferrari ha rivisto completamente anche l’aggancio delle sospensioni anteriori che ora sono prive dell’attacco monochiglia.

La prima gara disputata dalla F2007 fu il Gran Premio d’Australia avvenuto il 18 marzo del 2007. Complessivamente, la monoposto è riuscita a conquistare nove vittorie nel campionato mondiale di quell’anno e a totalizzare 204 punti (110 conquistati da Kimi Raikkonen e 94 da Felipe Massa).

Sotto il cofano della monoposto fu installato il motore tipo 056 V8 con cilindrata di 2398 cm³ in grado di sviluppare una potenza di 770 CV a 19.000 g/min.

Dopo la galleria fotografica trovate un video della Ferrari F2007 (telaio n°259) guidata proprio da Kimi Raikkonen che è tornata in pista durante i Ferrari Racing Days 2020 che si sono tenuti il 29 agosto sul Circuito del Mugello.

