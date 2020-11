La Black Friday Week in FCA Bank: tre offerte speciali

In vista dell’ormai tanto atteso giorno, FCA Bank dà oggi il via alla Black Friday Week, lanciando tre speciali promo dedicate alla mobilità e ai prodotti bancari. Le offerte, attive fino al 27 novembre, sono pensate infatti per rendere ancora più accessibili e convenienti i servizi offerti dal Gruppo e dalla sua controllata Leasys.

FCA Bank dà oggi il via alla Black Friday Week

Al centro della prima offerta ci sono gli sconti sull’iscrizione a Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, che a un anno dal lancio conta già più di 10.000 iscritti. Dalla nuova formula Electric, con la Nuova 500, a Giulia&Stelvio, da City Plus a Metropolis, passando per Jeep Adventure, Jeep Hybrid Plug-In, City Hybrid e Pro, tutti i voucher acquistabili su Amazon per le molteplici formule di abbonamento a CarCloud saranno scontati del 30% rispetto ai prezzi di listino.

La seconda offerta riguarda Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per use pensata per chi percorre meno di 15mila chilometri all’anno, con un canone mensile molto basso e i primi 1.000 chilometri già inclusi nel canone: grazie alla nuova promo, attiva sui modelli Fiat Panda, Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Stelvio, si potrà usufruire gratuitamente di 1.000 km addizionali, per un totale di 2.000 km.

Protagoniste della terza offerta sono la Carta di Credito di FCA Bank, completamente digitale e gestibile online, e la Carta Club FCA Bank, lo strumento di pagamento – trasformabile in carta di credito VISA – che permette di diventare membri del Club FCA Bank e beneficiare del programma loyalty e di sconti esclusivi sui prodotti del gruppo FCA e di altri numerosi marchi di grande prestigio.

Chi farà richiesta di una Carta di Credito FCA Bank potrà ricevere un bonus di 50 euro

Chi farà richiesta di una Carta di Credito FCA Bank, così come chi effettuerà la trasformazione della Carta Club in Carta di credito VISA, potrà ricevere un bonus di 50 euro, a fronte di acquisti effettuati con la carta entro il 31 gennaio 2021. Il bonus verrà accreditato direttamente sull’estratto conto, secondo le modalità previste per il prodotto Carta di Credito.

Ti potrebbe interessare: Parte la nuova campagna MINI-MAXI di Clickar: usato garantito con finanziamento FCA Bank

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI