L’asta benefica Christmas Lovers Auction propone diversi cimeli Ferrari

C’è tempo fino al prossimo 9 dicembre per aggiudicarsi qualche interessante memorabilia a marchio Ferrari, per una giusta causa. È infatti in corso su Charitystars l’asta benefica Christmas Lovers Auction che sostiene la ricerca sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative dell’Associazione Centro Dino Ferrari. Proprio l’associazione dedicata al figlio del Drake fu fondata nel 1984 in ricordo dell’amato figlio di Enzo Ferrari, appunto Dino, che morì per le complicazioni derivanti dalla Distrofia di Duchenne a soli 24 anni.

L’associazione che risulta attiva come ente morale all’interno dell’Istituto di Clinica Neurologica dell’Università di Milano ha come presidente Piero Ferrari. Sul catalogo online della piattaforma dedicata all’asta benefica si trova quindi un gran numero di elementi legati al costruttore di Maranello e alla sua mitica Scuderia.

Diversi prodotti di grande interesse

Tra gli oggetti disponibili sul catalogo troviamo anche la maglia da gara indossata e autografata da Charles Leclerc durante la stagione di Formula 1 2019, autenticata da uno specifico certificato che ne garantisce l’originalità. Decisamente più interessanti risultano invece le valvole di ingresso utilizzate nel 2013 sulla Ferrari F138 e autografate stavolta da Sebastian Vettel oltre che da Charles Leclerc.

Molto interessante anche il modello in scala della Ferrari Monza SP2 realizzato dalla BBR Model e autografato da Piero Ferrari. Decisamente utile e affascinante per chi possiede una Ferrari è invece il Key Holder Gift Ferrari che è stato realizzato proprio pensando ai clienti Ferrari che possono riporre lì la chiave di avviamento della propria sportiva del Cavallino Rampante: quello proposto all’asta di Charitystars è tutto rivestito in carbonio e ospita anche un modellino della splendida 488 GTB.

I prodotti del Cavallino Rampante sono comunque affiancati anche da accessori e servizi di grandi firme della moda italiana. Tutti concorrono alla nobile causa, ovvero fornire fondi per l’Associazione Centro Dino Ferrari.

