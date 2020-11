FCA Bank per la digitalizzazione dei servizi assicurativi

Da sempre attenta alle innovazioni e ai bisogni dei propri clienti, FCA Bank in collaborazione con Yolo, operatore di punta nel campo dell’insurtech nonché broker di assicurazioni completamente digitale, offrirà attraverso il lancio di una nuova piattaforma online dedicata i principali prodotti assicurativi del Gruppo.

FCA Bank ha fatto del trend della digitalizzazione uno dei suoi punti di forza e con questo ulteriore sviluppo ha deciso di offrire ai suoi clienti una nuova e aggiuntiva modalità di accesso ai propri prodotti assicurativi, oggi veicolati quasi esclusivamente attraverso i concessionari.

Un progetto ambizioso, che ha portato alla creazione di un portale evoluto e flessibile, studiato per gestire l’offerta assicurativa di FCA Bank interamente online, mantenendo attiva la relazione con il cliente, sia nelle fasi di post-vendita sia in quella successiva alla conclusione del finanziamento.

Una iniziativa che ha l’obiettivo di estendere la vendita di prodotti assicurativi non solo alla clientela di FCA Bank, ma anche a quella della sua controllata Leasys e delle altre società del Gruppo FCA come Mopar, official service partner per tutti i brand di Fiat Chrysler Automobiles.

Da dicembre, saranno disponibili sul sito FCA Bank due ulteriori coperture assicurative

In particolare, i clienti di Leasys che decideranno di prenotare un’auto con il servizio di noleggio a breve o medio termine avranno la possibilità di sottoscrivere una polizza integrativa PAI per assicurare il conducente da eventuali infortuni.

Inoltre, a partire da dicembre, saranno disponibili sul sito FCA Bank due ulteriori coperture assicurative, attivabili direttamente dall’Area Clienti: la polizza Mi Fido dedicata a tutelare la salute degli animali domestici e la polizza Care – Indennizzo Pandemia per supportare economicamente il cliente in caso di ricovero, convalescenza e quarantena obbligatoria, di natura pandemica.

