FCA Marocco lancia la formula Trade’Up

La filiale di Fiat Chrysler Automobiles in Marocco (FCA) ha ideato una soluzione all’avanguardia su misura per i suoi clienti. Si tratta di Trade’Up, operazione che permette l’acquisto di un nuovo veicolo dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo o Jeep a condizioni semplificate. Infatti, MotorVillage Bouskoura offre ai suoi clienti una mossa esclusiva contro il ritiro dei loro veicoli indipendentemente dai loro marchi, con un bonus aggiuntivo fino a 20.000 DH.

L’idea per il MotorVillage è di rigenerare la flotta di veicoli con veicoli nuovi ed efficienti, risparmiando tempo per i consumatori e costruendo una flotta più ampia di veicoli usati all’interno del MotorVillage. In effetti, la procedura di vendita di un’auto è spesso un’esperienza laboriosa, lunga e che consuma energia: scattare foto, mettere cartelli di vendita sul veicolo o annunci pubblicitari su siti automobilistici, con il rischio di essere molestati da persone che perdono solo tempo o che desiderano fare un affare grazie al tuo veicolo.

Per alleviare questi fastidi, viene messo a disposizione da FCA Marocco dei clienti un team dedicato. Questo è in grado di stimare rapidamente il valore del veicolo da ritirare, grazie ad efficienti strumenti di quotazione. Questo avviene anche quando viene offerto il bonus di permuta. I clienti dovranno solo viaggiare con i loro veicoli per ottenere questa competenza professionale. Si tratta di un processo semplice che permette, contemporaneamente, di scegliere tra l’ampia scelta di modelli dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, e di beneficiare di offerte promozionali specifiche per MotorVillage su tutta la gamma.

“Grazie a Trade’Up, MotorVillage facilita l’operazione di acquisto-vendita per il cliente. Trade’Up è un vero passo avanti per i clienti che vogliono cambiare la propria auto. Questa è la prima volta in Marocco ”, sottolinea Mourad Chouaikh, Direttore Generale di MotorVillage Bouskoura. E per spiegare: “Questa è un’operazione su cui lavoriamo da mesi. Con Trade’up completiamo l’offerta che offriamo a MotorVillage. Inutile dire quanto questo ampio spazio permetta agli appassionati di apprezzare al meglio i nostri modelli e marchi. Oggi invitiamo i nostri clienti, in modo più concreto e accessibile, a trarne vantaggio ”

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler per crescere si affida ai veicoli commerciali in Marocco

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI