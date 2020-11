CNH Industrial è nuovamente leader negli indici di sostenibilità Dow Jones

CNH Industrial del gruppo Exor (di cui fa parte anche FCA) è stata nominata leader del Machinery and Electrical Equipment Industry Group negli indici di sostenibilità Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI), nel mondo e in Europa, per il 10º anno consecutivo. Gli indici DJSI World e DJSI Europe sono tra i più prestigiosi indici azionari incentrati sulla sostenibilità.

L’inclusione in questi indici avviene esclusivamente alle aziende giudicate un esempio in termini di governance e performance economica, ambientale e sociale. Il processo di valutazione del DJSI World ha invitato 86 aziende a partecipare nella categoria Machinery and Electrical Equipment, 13 delle quali sono state ammesse all’indice di quest’anno.

CNH Industrial: il gruppo è leader per il 10° anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices

Per il DJSI Europe Index, invece, 30 aziende sono state invitate a partecipare ma soltanto otto sono state ammesse. Tutte le compagnie selezionate, per essere prese in considerazione negli indici, sono valutate da SAM (parte di S&P Global).

Suzanne Heywood, presidente e amministratore delegato di CNH Industrial, ha detto: “In qualità di cittadini aziendali responsabili, teniamo sempre presente che le nostre azioni si riflettono sul nostro pianeta e sulla società, quindi siamo orgogliosi di vedere che la nostra dedizione alla sostenibilità ci ha portato ancora una volta a essere nominati leader del settore. Questo risultato conferma che siamo sulla strada giusta, il che ci richiede un continuo miglioramento e alimentando una trasformazione sostenibile“.

Ad aprile di quest’anno, CNH Industrial ha pubblicato il suo Sustainability Report 2019 assieme alla rivista A Sustainable Year. Al 31 ottobre 2020, il gruppo industriale italo-statunitense ha ricevuto lo status ISS ESG Prime ed è stato incluso nel programma CDP Water Security e nei seguenti indici: MSCI ESG Leaders Indexes1, ECPI Global Agriculture Liquid, ECPI World ESG Equity, ECPI Global Developed ESG Best-in-Class, ECPI Euro ESG Equity, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG Leaders Index, STOXX Global ESG Environmental Leaders Index, STOXX Global ESG Social Leaders Index, STOXX Global ESG Governance Leaders Index, STOXX Global ESG Impact Index, STOXX, Global Low Carbon Footprint Index, STOXX Global Reported Low Carbon Index2, Refinitiv Diversity & Inclusion Index e Integrated Governance Index (IGI).

