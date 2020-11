Ram Truck “Miglior marchio di pickup” per il secondo anno consecutivo

US News & World Report ha nominato Ram Truck miglior marchio di pickup. Questo è il secondo anno consecutivo che Ram si è guadagnato il titolo di Best Truck Brand. I premi Best Vehicle Brand, valutando 34 marchi, riconoscono l’eccellenza a livello di settore per auto, SUV, pickup e veicoli di lusso.

“Questo riconoscimento convalida gli sforzi incessanti di Ram Truck per offrire più valore ai nostri clienti”, ha affermato Mike Koval, Head of Ram Brand, FCA – North America. “È immensamente soddisfacente che US News & World riconosca Ram Truck come miglior marchio di autocarri per il secondo anno consecutivo”. Le classifiche si basano su un’analisi approfondita di US News & World Report di tutte le recensioni e test drive credibili e pubblicati, nonché dati di affidabilità e sicurezza.

“Ram vince il premio Best Truck Brand grazie a Ram 1500, che è uno dei pochi picukup sul mercato che si fa valere come veicolo da lavoro e per la guida di tutti i giorni. Il Ram 1500 è dotato di una sospensione coil-over che rende il veicolo abbastanza comodo per il pendolarismo, ma abbastanza capace per un serio traino e trasporto”, ha affermato Jamie Page Deaton , direttore esecutivo di US News Best Cars.

“Gli interni dei modelli di Ram Truck sono dotati di un sistema di infotainment di prim’ordine con controlli intuitivi e un enorme touchscreen. Gli interni dei rivestimenti Ram di fascia alta sono caratterizzati da materiali che tengono il passo con ciò che offrono i SUV di lusso”.

Per determinare i vincitori del premio, US News Best Cars ha calcolato la media del punteggio complessivo di tutti i prodotti del marchio in ciascuna classe di premi. Il marchio con il punteggio medio complessivo più alto è stato nominato vincitore della categoria. I punteggi complessivi provengono direttamente dalla classifica US News Best Cars, che si basa su una combinazione di punteggi di sicurezza, dati di affidabilità e il consenso della stampa automobilistica.

