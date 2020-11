Questa rara Ferrari 340 America una volta è stata venduta per soli 200 dollari

Una rarissima Ferrari 340 America del 1952, che un tempo correva alla 24 Ore di Le Mans, è attualmente in vendita. Questo esemplare è rifinito esternamente in blu ed è stato progettato specificamente per le corse di auto sportive.

Nel 1952, l’auto fu guidata da Andre Simon e Lucien Vincent alle 24 Ore di Le Mans dove finì in quinta posizione. Dopo la carriera agonistica in Europa, la 340 America fu esportata negli Stati Uniti.

Ferrari 340 America: questo esemplare del 1952 in vendita ha corso alla 24 Ore di Le Mans

Alla fine degli anni ‘50, la vettura fu acquistata da un uomo del Texas che sostituì il motore V12 originale da 4.1 litri con un V8 Chevrolet. Il motore Ferrari originale fu venduto. Dopo che la carrozzeria di serie venne danneggiata, la Ferrari 340 America è stata dotata di pannelli della carrozzeria realizzati su misura per assomigliare alla Bangert Manta Ray del 1956.

L’auto da corsa è sparita dai radar per diversi decenni fino al 1990, quando è stata acquistata dal drag racer Mike Sanfilippo per soli 200 dollari dopo essere stata trovata abbandonata in un garage. All’epoca, il proprietario non era al corrente che sotto la carrozzeria personalizzata ci fosse una preziosa Ferrari.

Nel 2006, l’esperto di restauri di auto Thom Shaughnessey ha deciso di acquistare questa 340 America personalizzata per 26.912 dollari, sfruttando un’asta su eBay, come una Devin vintage. Shaughnessey aveva intenzione di riportare la vettura al suo antico splendore.

Dopo aver effettuato alcune ispezioni più da vicino con l’esperto di Ferrari Hilary Rabb, il restauratore ha scoperto che in realtà si trattava di una Ferrari che aveva corso alla Le Mans. Inoltre, poco dopo si è scoperto di aver di fronte uno dei soli 24 esemplari costruiti della Ferrari 340 America.

Diverse centinaia di migliaia di dollari sono stati spesi presso Ferrari Classiche per riportare la vettura al suo antico splendore. Attualmente, il bolide da corsa è disponibile all’asta tramite Mecum Auctions ma purtroppo non è stata riportata alcuna stima di vendita.

