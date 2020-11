Ram: i suoi pick-up sono stati fra i più venduti negli USA nel 2019

I dati raccolti da Edmunds per il 2019 e per quanto riguarda il mercato degli Stati Uniti hanno messo insieme una mappa che mostra i veicoli più venduti in ogni stato.

Il noto sito Web ha sottolineato che i modelli inclusi sono rivolti esclusivamente alla vendita al dettaglio ai privati e non includono immatricolazioni per le società di noleggio e per gli enti governativi, oltre ad essere state analizzate soltanto le vendite dei veicoli nuovi. La gamma di pick-up di Ram, composta da Ram 1500, 1500 Classic, 2500 e 3500, è stata fra le più vendute negli Stati Uniti durante l’intero scorso anno.

Ram: i pick-up del marchio di FCA sono stati fra i più venduti in cinque stati degli USA nel 2019

Dalle analisi svolte da Edmunds emerge che i veicoli della casa automobilistica americana di FCA sono stati i più venduti di tutti gli altri in cinque stati: Alaska, Arkansas, Arizona, Nevada e Wyoming. In seconda posizione si è classificata la F-Series di Ford sempre in tutti e cinque gli stati.

I Ram 1500, 1500 Classic, 2500 e 3500 si sono posizionati nella top 5 di 35 degli altri 50 stati analizzati da Edmunds. L’intera line-up di pick-up Ram si è piazzata al secondo posto in 12 stati: Colorado, Georgia, Idaho, Montana, New Mexico, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas e Utah.

Il terzo posto, invece, è stato conquistato in 16 stati: Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Infine, i pick-up Ram hanno guadagnato il quarto e il quinto posto, rispettivamente, in cinque stati (Alabama, Delaware, Indiana, New Hampshire e Washington) e in due stati (North Carolina e New York).

Nel segmento dei pick-up full-size, i modelli di Ram hanno conquistato il secondo posto, per quanto riguarda le immatricolazioni, negli Stati Uniti nel 2019. Nonostante ciò, il marchio di FCA deve ancora lavorare molto per superare Ford in quanto i suoi veicoli sono stati i più venduti in 31 stati.

