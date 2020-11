Nuova Opel Corsa: prosegue anche a novembre l’offerta per i neopatentati

La nuova Opel Corsa, grazie anche alla presenza nel talent show X-Factor, sta riscontrando un grande successo fra i più giovani che nutrono una spontanea attrazione nei suoi confronti. Ciò è reso possibile anche grazie ai diversi contenuti tecnologici e agli elementi di design offerti dalla nuova Corsa, in grado di attirare l’attenzione di una generazione che sta crescendo nel segno di una comunicazione evoluta.

A bordo dell’auto troviamo diversi sistemi di sicurezza in grado di intervenire autonomamente, riuscendo ad anticipare le azioni del conducente. Un esempio è il sistema di frenata automatica di emergenza che rileva veicoli, pedoni, bici e scooter davanti la vettura. La stessa cosa vale per il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno.

Nuova Opel Corsa: la promozione dedicata ai neopatentati è valida anche a novembre

L’Opel Corsa propone nel contempo un comparto multimediale di ultima generazione costituito anche dal supporto Apple CarPlay e Android Auto. Non manca la funzione eCall che fa partire una chiamata di emergenza quando c’è bisogno.

La versione con motore benzina PureTech 1.2 da 75 CV si rivela in linea con la normativa italiana che regola la possibilità di guidare vetture con uno specifico rapporto peso/potenza di 55 kW e comunque entro i 70 kW (95 CV) di potenza.

Tramite il noleggio Free2Move Lease, la nuova Corsa viene proposta nell’allestimento Elegance – ricco e completo – con questa motorizzazione per un massimo di 12 mesi e fino a 15.000 km di percorrenza max. Il costo mensile è di 299 euro IVA inclusa con un versamento del primo canone di 2299,80 euro. Il canone varia in base alla provincia e quello riportato come esempio da Opel fa riferimento alla provincia di Milano.

Nel costo mensile sono compresi i vari servizi indispensabili per la circolazione quali assicurazione, infortunio conducente, incendio e furto, tassa di proprietà, kasko e tutela legale. Inclusa anche la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e un servizio di assistenza stradale 24/7 con vettura sostitutiva in caso di guasto o incidente. Questa esclusiva formula dedicata alla nuova Opel Corsa può essere fruita esclusivamente da un neopatentato.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI