FCA-PSA col sì dell’Antitrust brasiliano. Se, insieme, vendono troppe auto e diventano un gigante senza avversari, allora FCA e PSA non possono fondersi: questo il principio che ispira i vari Antitrust nel mondo. In vista del matrimonio fra i due Gruppi in Stellantis per marzo 2020.

FCA-PSA col sì dell’Antitrust brasiliano: altro ok

Pertanto, anche le autorità brasiliane hanno dato disco verde alla fusione. Il Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) ha approvato l’unione. Così, c’è già il sì di numerosi Garanto nel mondo per il nuovo gruppo Stellantis: dalle authority russe, giapponesi, statunitensi e cinesi.

Stellantis, in attesa dell’approvazione dell’Unione europea

Attenzione: manca il sì dell’Unione europea. Qui, nel Vecchio Continente, le cose vanno per le lunghe. Ad accelerare il tutto potrebbe essere il nuovo piano proposto alla Commissione europea per la produzione di veicoli commerciali leggeri in partnership con la Toyota. Infatti, da noi, il Garante europeo ha un timore: Stellantis potrebbe ridurre la concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri. Dove? Nello Spazio economico europeo. Specie nei 14 Stati membri dell’Unione europea e nel Regno Unito. Di qui l’idea: PSA aumenterebbe la capacità produttiva della joint venture con i giapponesi.

È vero: la Commissione Ue avrebbe dovuto esprimersi per fine ottobre 2020. Ma ha detto che la scadenza è ancora sospesa. Questa procedura nelle indagini sulle concentrazioni si attiva se le parti non forniscono, in modo tempestivo, un’importante informazione che la Commissione ha loro richiesto.

Bruxelles chiederà un riscontro a clienti e a concorrenti. Poi valuterà se:

chiedere rimedi a FCA e PSA, dire sì, stoppare tutto.

