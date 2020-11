Fiat Chrysler ha esposto a Detroit le sue ultime novità

Jeep Grand Wagoneer Concept è stata esposta ad Auburn Hills questa settimana. La stessa cosa è accaduta con il Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept con motore V8, il Ram 1500 TRX, il Dodge Charger Redeye, la Chrysler Pacifica Pinnacle e persino il Jeep Wrangler 4xe, il primo ibrido plug-in nella storia dell’iconico modello. Fiat Chrysler infatti ha deciso di offrire ad una manciata di giornalisti e osservatori del settore interessati la possibilità di dare un’occhiata alle ultime offerte dell’azienda e ai modelli in arrivo di Jeep, Dodge, Chrysler e Ram.

Fiat Chrysler ha mostrato ad Auburn Hills ai giornalisti alcune delle ultime novità tra cui Jeep Grand Wagoneer concept

A causa delle restrizioni per il COVID-19, questa è stata la prima opportunità per vedere da vicino molti di questi modelli. Con i protocolli in atto volti a prevenire la diffusione del coronavirus, il piccolo gruppo si è riunito nel parcheggio della sede Alfa Romeo / Maserati di FCA negli Stati Uniti per ammirare le ultime novità provenienti dal mondo Fiat Chrysler Automobiles.

Uno dei veicoli più attesi era senza dubbio la nuova Jeep Grand Wagoneer. Anche se per il momento si tratta di una concept car, i giornalisti hanno potuto apprezzare meglio dal vivo i dettagli del veicolo, inclusi sedili in pelle e una mappa di Detroit visibile all’interno del tetto apribile quasi lungo il tetto. Si spera ovviamente che nei prossimi mesi la situazione sanitaria a livello globale consentirà a Fiat Chrysler e anche alle altre case automobilistiche di mostrare dal vivo ad appassionati e addetti ai lavori le ultime novità.

