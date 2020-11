Fiat Chrysler: ecco cosa cambierà in Cina con Stellantis

Con l’avvento di Stellantis i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA cambieranno strategia in Cina, un mercato fondamentale dove i due gruppi storicamente fanno fatica. Secondo quanto rivelato nelle scorse ore da Autonews in Cina le cose cambieranno radicalmente per le due società dopo la fusione. Il nuovo piano di Stellantis sarà all’insegna della riduzione.

Il nascente gruppo ridurrà il numero dei marchi presenti in quel mercato. Inoltre anche il numero dei modelli subirà una forte sforbiciata. Infine anche il numero delle fabbriche che le due aziende hanno del paese sarà ridotto. Questo allo scopo di garantire una maggiore efficienza delle strutture del nascente gruppo.Philippe de Rovira, direttore finanziario del gruppo PSA avrebbe confermato il piano ai microfoni di Autonews.

Già di recente PSA ha chiuso alcune fabbriche in Cina che aveva in Joint Venture con Dongfeng. Lo stesso adesso potrebbe avvenire con Fiat Chrysler Automobiles. Il gruppo italo americano è attualmente presente in Cina solo con il marchio Jeep e con una produzione locale, limitata a Grand Commander, Renegade, Compass e Cherokee. PSA ha visto passare le sue vendite in Cina da 700 mila a 118 mila e nel 2020 non dovrebbe nemmeno raggiungere quota 50 mila.

Questo comunque non vuol dire che il nascente gruppo Stellantis rinuncia a sfondare nel mercato cinese. Per il momento Tavares punta a riorganizzare il tutto riducendo i costi, ma in futuro Stellantis proverà di nuovo a dare l’assalto a quel mercato che ormai è considerato il più importante al mondo a pari merito con quello americano.

