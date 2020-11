Nuovo Vauxhall Crossland: svelati prezzi e allestimenti per il Regno Unito

Opel, che opera nel Regno Unito tramite il marchio Vauxhall, ha rilasciato nelle scorse ore informazioni su prezzi e allestimenti del nuovo Vauxhall Crossland che parte da 19.060 sterline (21.091 euro) nella versione SE. Le prime consegne del SUV compatto partiranno da inizio 2021.

Il nuovo crossover rappresenta l’ultimo linguaggio di design adottato dalla casa automobilistica tedesca, incluso il nuovo frontale Opel Vizor che è stato introdotto per la prima volta sul nuovo Mokka.

Nuovo Vauxhall Crossland: si parte da 19.060 sterline per l’allestimento SE

La griglia frontale è composta da un singolo pezzo e contiene luci a LED e nuovo logo. Sul retro, invece, le nuove luci posteriori scure e una nuova superficie in nero lucido del portellone conferiscono al nuovo Crossland un aspetto più ampio.

La gamma del veicolo inizia con l’allestimento SE che propone di serie cerchi bicolore da 16″ e fari a LED con illuminazione automatica. Internamente abbiamo un sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto e i sistemi Lane Departure Warning e Speed Sign Recognition.

Passando all’allestimento SE Nav Premium, proposto un prezzo di partenza di 20.210 sterline (22.364 euro), aggiunge sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia e fendinebbia a LED. All’interno, il conducente ottiene un nuovo sedile ergonomico per un maggior comfort e il sistema multimediale di Vauxhall con schermo touch da 8 pollici e navigatore satellitare.

Il Vauxhall Crossland SRi Nav più sportivo è dotato di cerchi in lega bicolore da 17″, colore del tetto a contrasto e vetri posteriori privacy. All’interno abbiamo il sistema multimediale Navi Pro di Vauxhall con schermo touch da 8 pollici e navigatore satellitare. I prezzi partono da 21.360 sterline (23.636 euro).

Al vertice della gamma troviamo gli allestimenti Elite Nav e Ultimate Nav

L’allestimento Elite, che parte da 22.610 sterline (25.019 euro), propone sedili in pelle, sedili anteriori e volante con funzione di riscaldamento e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la visione posteriore. Il penultimo allestimento Elite Nav aggiunge infotainment Multimedia Navi Pro, ricarica wireless per smartphone e retro camera con visione panoramica a 180°, con prezzi a partire da 23.110 sterline (25.570 euro).

Infine, il nuovo Vauxhall Crossland viene proposto anche in versione Ultimate Nav con sedili in alcantara, avvio e accesso senza chiave, Multimedia Navi Pro con navigatore satellitare e telecamera posteriore panoramica a 180°, con prezzi che partono da 25.615 sterline (28.342 euro).

La gamma delle motorizzazioni prevede vari propulsori sia a benzina che diesel. L’allestimento SE entry-level, ad esempio, è equipaggiato con un propulsore benzina da 1.2 litri con potenza di 83 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. In alternativa è possibile optare per il propulsore turbodiesel 1.5 da 110 CV con trasmissione automatica a 6 rapporti.

