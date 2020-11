Argentina: le vendite ad ottobre sono aumentate del 13,9%

L’Argentina sembra abbia reagito in maniera positiva ad ottobre dopo un periodo di ribasso registrato nei mesi precedenti a causa del coronavirus. Le vendite sono infatti aumentate del 6,1% rispetto a settembre e del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare, sono stati immatricolati 37.163 veicoli, compresi i camion, durante l’intero mese scorso.

Eppure le vendite registrate nel mercato argentino sono di gran lunga inferiori a quelle di tre anni fa, quando furono immatricolati oltre 900.000 veicoli. La previsione più ottimistica per il paese che riguarda quest’anno è di 350.000 unità vendute. Tra le case automobilistiche leader ad ottobre abbiamo Volkswagen, Toyota e Renault che occupano le prime tre posizioni con, rispettivamente, 5929, 4585 e 4062.

Argentina: oltre 37.000 veicoli sono stati immatricolati ad ottobre 2020

Nella top 10 abbiamo due brand di FCA e due di PSA: Fiat in quarta posizione con 3989 e Jeep al decimo posto con 1103 e Peugeot in settima posizione con 2077 e Citroën all’ottavo posto con 1222.

Per quanto riguarda le vendite di auto, la Fiat Cronos si conferma la vettura più venduta in Argentina ad ottobre 2020 con 2622 esemplari immatricolati. In seconda posizione abbiamo la Volkswagen Gol con 1572 mentre al terzo la Chevrolet Onyx con 1471.

Fra le vetture appartenenti a FCA e PSA, spicca nella top 10 soltanto la Peugeot 208 in sesta posizione con 1059 esemplari venduti. Nella top 30, invece, troviamo Jeep Compass e Renegade in 15ª e 16ª posizione con 549 e 548, Citroën C4 Cactus al 17º posto con 516, Peugeot 2008 in 19ª posizione con 385, Citroën C3 al 24º posto con 267 e Fiat Argo e Mobi in 25ª e 30ª posizione con 244 e 173.

Parlando dei veicoli commerciali, nella top 10 abbiamo i Fiat Toro e Strada in sesta e nona posizione con 507 e 317 unità immatricolate. Le prime tre posizioni sono occupate da Toyota Hilux (1853), Volkswagen Amarok (1523) e Ford Ranger (1132). Da notare al 10º posto il Peugeot Partner con 227.

Altri modelli dei due gruppi automobilistici presenti nella top 20 dei veicoli commericiali leggeri più venduti in Argentina ad ottobre troviamo Citroën Berlingo al 13º posto con 171, Ram 1500 in 15ª posizione con 139, Fiat Fiorino al 17º posto con 85 e Peugeot Expert e Boxer nelle ultime due posizioni con 62 e 33.

