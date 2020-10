Le capacità off-road, un comodo sedile per il conducente e i moderni sistemi di sicurezza sono disponibili solitamente solo su pochi modelli. Peugeot ha deciso di cambiare questa situazione e unire tutti questi vantaggi in un unico veicolo chiamato Peugeot Partner 4×4 Dangel. La vettura ha ricevuto una valutazione molto positiva degli specialisti del trasporto commerciale lituano.

Alla cerimonia di premiazione della competizione Commercial Car 2020, che si è svolta questo fine settimana, il nuovo Partner 4×4 Dangel è stato eletto miglior furgone da carico (Best Cargo Van). I giudici hanno sottolineato che il veicolo è ottimo per le aziende specializzate (es. per la manutenzione della rete elettrica o del gas) e per gli enti pubblici come la polizia e l’esercito.

Peugeot Partner 4×4 Dangel: il furgone francese è stato molto apprezzato dagli specialisti del trasporto commerciale lituano

La carrozzeria chiusa del van è in grado di trasportare grandi carichi, superare strade dissestate o addirittura andare in fuori strada e allo stesso tempo consente al guidatore di godere di tutti i comfort di un’auto.

La versione a quattro ruote motrici del nuovo Partner propone tutti gli equipaggiamenti smart sviluppati dalla casa automobilistica francese come ad esempio la frenata di emergenza, il cruise control adattivo, gli abbaglianti automatici e il monitoraggio della stanchezza del conducente.

Jurgis Paplaitis, membro della commissione del concorso, ha sottolineato che il Peugeot Partner preparato da Dangel è diventato un furgone esclusivo. “Quando le ruote dell’assale anteriore ruotano, il giunto idraulico si blocca e la coppia viene trasmessa alle ruote posteriori. È un sistema classico“, ha dichiarato Paplaitis.

Il guidatore può scegliere fra tre modalità di guida proposte dal Peugeot Partner 4×4 Dangel: due ruote motrici, automatica (in cui la coppia viene trasmessa all’asse posteriore solo quando necessario) e trazione integrale permanente.

Il Peugeot Partner riesce ad offrire un ottimo comfort di guida per il conducente

Il Partner by Dangel è stata la più grande sorpresa all’interno della competizione di quest’anno per il membro della commissione Karolis Šimkus. Egli ha apprezzato le capacità off-road proposte da questo furgone e ha persino messo in dubbio il vantaggio dei pick-up.

“Il peso di un tale furgone è notevolmente inferiore a quello di qualsiasi pick-up ed è anche dotato di pneumatici speciali“, ha affermato Šimkus. Durante le varie prove svolte, Šimkus è rimasto molto sorpreso dalla stabilità del Peugeot Partner. L’esperto del trasporto commerciale aveva anche qualche timore che il rumore potesse creare disturbi agli occupanti ma si è sbagliato.

Sempre secondo Šimkus, la versione 4×4 Dangel ha ereditato tutte le dotazioni interne del modello standard come il volante compatto e il moderno cruscotto con la nuova generazione di sistemi multimediali.

“Non è più uno di quei vecchi veicoli commerciali poco divertenti da guidare perché erano dedicati esclusivamente per il lavoro. Il Peugeot Partner non è così: questo modello è anche incentrato sul guidatore“, ha commentato un rappresentante dell’azienda. Paplaitis è infine rimasto anche soddisfatto dell’impianto audio di buona qualità presente a bordo del Peugeot Partner 4×4 Dangel.

