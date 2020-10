Fiat Chrysler: Melfi è la fabbrica in cui si producono più auto in Italia

Secondo la FIM CISL, lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Melfi è la fabbrica in cui si producono più auto in Italia. Dall’inizio del 2020 infatti nello stabilimento lucano del gruppo italo americano sono state prodotte oltre 147.355 vetture. Lo ha confermato il segretario nazionale del sindacato Fim Cisl, Ferdinando Uliano. Nonostante ciò il sindacato mette in evidenza che anche in questo impianto al pari di tutti gli altri stabilimenti automobilistici italiani vi è stato un calo della produzione rispetto allo scorso anno.

Questo calo che nello stabilimento Fiat Chrysler di Melfi è pari al -26,9 per cento è stato ovviamente causato dalla pandemia di coronavirus che ha provocato un lungo lockdown in Italia durante la scorsa primavera. In ogni caso Uliano si è detto ottimista per il futuro. Infatti da quando la produzione di Jeep Compass è iniziata nella fabbrica si lavora a pieno regime.

Esattamente è dallo scorso 24 agosto che l’impianto produce a pieni giri e la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente nell’ultimo trimestre del 2020. L’aumento dei contagi di coronavirus tra i dipendenti dello stabilimento non sembra dunque influenzare per il momento la produzione nella fabbrica dove ricordiamo vengono prodotte anche Jeep Renegade e Fiat 500X.

