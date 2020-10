TomTom è stata riconosciuta come fornitore di innovazione dell’anno da FCA

TomTom, lo specialista della tecnologia di localizzazione, è stato riconosciuto come uno dei fornitori di innovazione dell’anno in Nord America da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Insieme, TomTom e FCA hanno sperimentato innovazioni nei sistemi di navigazione integrati convenienti e facili da usare.

TomTom fornisce a FCA la sua serie completa di mappe, navigazione e servizi connessi per il nuovissimo sistema di infotainment di bordo Uconnect 5. I conducenti dei prossimi veicoli Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep , Lancia, Maserati e Ram Trucks beneficeranno di un’ampia gamma di funzionalità innovative fornite da TomTom, tra cui: aggiornamenti delle mappe via etere, traffico, elettrico stazioni di ricarica per veicoli (EV), disponibilità di parcheggi, informazioni sul prezzo del carburante e previsione della destinazione. I primi modelli dotati di Uconnect 5 sono usciti su strada nel 2020.

Una delle principali innovazioni di TomTom nella soluzione integrata per i veicoli FCA è il modo in cui la navigazione viene visualizzata sulla console centrale, sullo schermo del quadro strumenti e sul display del passeggero (opzionale). L’interfaccia utente TomTom nel sistema Uconnect 5 può proiettare sullo schermo del quadro strumenti del veicolo la guida su corsia mobile e svolta per svolta, oltre ad autovelox, traffico e avvisi di pericolo. Questa caratteristica riduce il movimento laterale della testa in modo che i conducenti possano concentrarsi sulla strada per una guida fluida e sicura.

“Questo premio è una pietra miliare eccezionale nella relazione di lunga data di TomTom con FCA e siamo onorati di essere riconosciuti per il nostro impegno per l’innovazione”, ha affermato Paul Hohos, Vice President Automotive Sales Americas, TomTom. “Il nostro team automobilistico e le unità di prodotto hanno lavorato instancabilmente per fornire una soluzione di infotainment eccezionale e innovativa per FCA, e questo premio è una testimonianza del loro impegno”.

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni della scheda di valutazione dei fornitori 2019 di ciascuna società – un sistema di valutazione che valuta le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia – e il contributo della leadership senior di FCA. Durante il programma, FCA ha riconosciuto 31 partner fornitori in un totale di 19 categorie.

