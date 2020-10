Leasys Noleggio Chiaro Light: cos’è

Noleggio chiaro è l’innovativa soluzione di noleggio che permette al cliente di avere un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura alla fine del contratto: ecco che cos’è Leasys Noleggio Chiaro Light. Leasys, controllata di FCA Bank e leader della mobilità in Italia, annuncia questa novità.

Leasys Noleggio Chiaro Light: da affitto ad acquisto

C’è la certezza di un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura a fine noleggio.Un canone competitivo con un set minimo di servizi: la copertura Rca, il bollo, l’assistenza stradale, il servizio di infomobilità I-Care e il consueto utilizzo della Leasys app per gestire il contratto dal proprio smartphone. Con il lancio della formula light, Noleggio Chiaro mira a confermarsi tra i prodotti di punta nel portafoglio di Leasys.

Già il Gruppo FCA in altre sezioni (promozioni sul nuovo) consente di fare questo grande passo: la prendi a noleggio e poi la compri.

Rivoluzione del noleggio-acquisto

È una nuova esperienza di acquisto, che segue il noleggio. Questo può essere visto come una sorta di prova di fronte alla vettura: se piace, allora si può anche fare il grande passo e diventare titolare del mezzo.

Di solito, invece, il classico noleggio finisce con l’ultimo canone: da lì, la storia non prosegue. La vettura viene restituita alla società. Stavolta al contrario si ha diritto di prelazione.

