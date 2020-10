Auto elettriche: la SAE rilascia gli standard per la ricarica wireless

Molti di voi sicuramente sapranno che aumentare i punti di ricarica in tutto il paese rappresenta un punto chiave per dare un’ulteriore spinta alle vendite delle auto elettriche. Accanto a questo, però, è necessario continuare a sviluppare questa nuova tecnologia con altre soluzioni di ricarica innovative, magari per rendere il processo più semplice e veloce.

Da diversi anni, ad esempio, si sta testando sia in Cina che nel Nord Europa la ricarica wireless e ora potrebbe avviarsi verso uno sviluppo più strutturato in quanto la SAE (Society of Automotive Engineers), l’ente di normazione nel campo dell’industria aerospaziale, automobilistica e veicolistica, ha deciso di accelerare ulteriormente verso questa tecnologia.

Auto elettriche: J2954 e J2846/7 sono i nuovi standard SAE per la ricarica senza fili

Nelle scorse ore, la SAE ha rilasciato i nuovi standard SAE J2954 e J2846/7 che riguardano i protocolli di comunicazione per la ricarica wireless e il modo in cui l’energia viene trasferita dalla piastra di ricarica al pacco batterie dell’auto elettrica.

Jack Pokrziwa, direttore della divisione automotive della SAE, ha dichiarato: “La pubblicazione di questi standard definisce dei protocolli che garantiscono prestazioni efficaci e sicurezza. Inoltre, grazie a caratteristiche che saranno comuni a chiunque vorrà cimentarsi con questa tecnologia, renderà i prodotti realizzati da varie aziende compatibili e interscambiabili. E questo è un grande passo verso la commercializzazione“.

Dopo aver parlato con le case automobilistiche e con le aziende che stanno sviluppando la ricarica wireless, l’ente di normazione è passato allo step successivo.

I due standard di ricarica permettono di ricaricare fino a 11 kW, ponendo la piastra di ricarica fino a 25 cm di distanza dal veicolo. Oltre a questo, la SAE afferma che tale tecnologia garantisce un’efficienza del 94%. Per definire questi standard, l’ente ha tenuto conto della necessità di allineare in modo corretto la piastra all’auto.

