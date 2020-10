Ram 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition debutta in Messico

Dopo il debutto avvenuto negli Stati Uniti, Ram ha presentato nelle scorse ore in Messico il nuovo Ram 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition. Questa speciale versione del pick-up si unisce al resto della gamma proposta nel mercato messicano dal marchio di FCA.

Mike Koval Jr, responsabile di Ram, ha detto: “Il Ram 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition 2021 è il culmine dell’estetica Stetson e celebra i 10 anni di Ram, come marchio indipendente che costruisce i migliori pick-up, in un veicolo che offre la migliore combinazione di capacità, lusso e raffinatezza. Gli acquirenti di pick-up si aspettano materiali di altissima qualità e la Longhorn 10th Anniversary Edition è un altro esempio di come noi di Ram offriamo i pick-up più lussuosi del settore“.

Ram 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition: la versione speciale del pick-up arriva anche in Messico

Dotato di materiali di alta qualità, il 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition porta con sé delle caratteristiche estetiche e degli elementi iconici già visti nelle precedenti versioni Longhorn come ad esempio l’antico orologio da tasca e gli stivali da cowboy fatti a mano. In aggiunta, il pick-up è costituito da materiali di alta qualità come vero legno, metallo e pelle.

Il Ram 1500 Longhorn si distingue dalle altre versioni del veicolo per la griglia affiancata dai fari AFS a LED. Inoltre, abbiamo di serie paraurti, ganci traino e pedane. Il badge Longhorn 10th Anniversary Edition è stato implementato sul portellone multifunzione, abbinato a cerchi da 20″ offerti in diverse finiture.

All’interno, il 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition presenta elementi esclusivi come cruscotto rivestito in pelle, pannelli delle portiere rivestiti in pelle scamosciata e sedili con imbottitura in pelle. L’abitacolo è dotato di altri dettagli unici come il rivestimento in Mountain Brawn, la pedaliera in metallo e molto altro ancora.

Infine, la casa automobilistica americana ha dichiarato che il Ram 1500 Longhorn 10th Anniversary Edition 2021 arriverà in Messico durante il secondo trimestre del 2021. Il prezzo non è stato al momento rivelato ma negli Stati Uniti parte da 56.870 dollari (48.039 euro).

