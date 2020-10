Nuovo Opel Mokka: la First Edition si prenota online

Opel ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità dell’edizione speciale First Edition del nuovo Opel Mokka, il SUV che secondo la casa automobilistica tedesca promette di raccogliere ampi consensi. In soli 4,15 metri di lunghezza sono racchiuse le ragioni di aspettative così elevate, sottolineate dall’audacia delle linee che il Mokka esprime alla perfezione.

Grazie al nuovo frontale Vizor e al profilo atletico, il design esterno del SUV dimostra quella avvincente personalità che il pubblico più esigente chiede a gran voce. All’interno troviamo anche la plancia Pure Panel caratterizzata da display digitali che consentono di accedere a tutte le informazioni desiderate.

Nuovo Opel Mokka: la First Edition permette di risparmiare un po’ sugli accessori

Il nuovo Opel Mokka riesce ad adattarsi a qualsiasi pubblico grazie alla disponibilità di una gamma di motori davvero ampia con propulsori a benzina, diesel o 100% elettrico. A bordo del SUV compatto troviamo anche numerose tecnologie di ultima generazione come ad esempio i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), un sistema di infotainment avanzato e fari a LED IntelliLux.

Il nuovo Mokka, in arrivo a marzo 2021 tramite prenotazione online, viene proposto in due diverse varianti: la GS Line+ è disponibile con un motore turbo benzina da 1.2 litri da 100 e 130 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti o a quello automatico a 8 velocità.

Disponibile anche la variante con motore diesel da 1.5 litri con potenza di 110 CV e trasmissione manuale a 6 marce. L’Opel Mokka First Edition propone di serie cofano motore nero, sistema Keyless Passive Entry & Passive Start, Park&Go Pack, Navi Pro” e fari IntelliLux LED Matrix. Queste opzioni forniscono un grande risparmio rispetto al listino dei singoli accessori.

Per quanto riguarda la versione 100% elettrica, è possibile optare per il Mokka-e Ultimate che comprende cofano motore nero, caricatore wireless per smartphone e Park&Go Premium Pack. La prenotazione online garantisce, inoltre, fornitura e montaggio della colonnina di ricarica da 7,4 kW e l’assicurazione gratuita per un anno.

Dopo aver creato l’esemplare preferito tramite il configuratore presente sul sito Web di Opel, è sufficiente creare il proprio profilo e procedere con il pagamento di un deposito pari a 500 euro. Il successivo passo dovrà essere fatto presso la concessionaria più vicina per finalizzare il contratto ed effettuare l’ordine.

