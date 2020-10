Rc auto temporanee false record in Italia. Quasi 200 nel 2020 quelle denunciate dall’Ivass. Più migliaia negli anni. Come afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si è passati da 50 siti irregolari individuati nel 2017, a 103 nel 2018, il doppio, a 168 nel 2019 e ora a quasi 200.

Rc auto temporanee false record in Italia: quanti veicoli senza polizza

Una marea preoccupante che va letta in combinazione con il dato reso noto ieri dall’Ania, secondo il quale 2,6 milioni di veicoli circolano in Italia senza la copertura assicurativa. Non si sa, infatti, quanti non si assicurano volontariamente e quanti perché sono caduti nella trappola dei siti fake, prosegue Dona.

Ma il vero dramma è il seguente: un aumento esponenziale del fenomeno che richiede un intervento immediato del legislatore. Ad esempio l’Ivass, a differenza della Consob, non ha il potere di oscurare direttamente il sito fake senza ricorrere alla magistratura, interrompendo subito la truffa.

Soluzione anti polizze farlocche sul web

Serve un giro di vite del legislatore, dice Dona, per inasprire le pene per questi truffatori. E per attenuare le sanzioni per l’automobilista che in perfetta buona fede sottoscrive polizze false. La multa per chi non è assicurato è di 849 euro, ma il Codice della strada non distingue tra chi è vittima di una truffa e chi irresponsabilmente e con dolo non si assicura. Nel 2019 le multe sono state ben 177.029.

Quello è il meno. Il guaio è se uno causa un incidente senza Rca: paga tutti i danni. Anche milioni di euro.

