Helmut Marko si augura che Vettel possa avere un equo trattamento in Aston Martin

Il 2021 di Sebastian Vettel è l’anno giusto per provare a riemergere da un baratro in cui purtroppo il tedesco vive ormai da fin troppo tempo. Sebastian, che vive adesso i suoi ultimi mesi in casa Ferrari, approderà infatti in Aston Martin con intenzioni ben marcate e a bordo di una monoposto che appare decisamente interessante e quindi particolarmente competitiva.

In casa Aston Martin sanno bene di poter contare sull’esperienza di un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel e più volte hanno ammesso che non vedono l’ora di poter cominciare a collaborare con lui. In quella che attualmente è la Racing Point, il tedesco dovrebbe ritrovare quella pace che gli manca e i corretti stimoli per puntare a posizioni che gli competono.

Helmut Marko non ha mai smesso di credere in lui

Si può infatti tranquillamente ammettere che Helmut Marko è uno tra quelli che crede fortemente (ancora) in Sebastian Vettel. Il rapporto tra i due è rimasto sempre quello caratterizzato da una profonda amicizia maturata nell’ambiente Red Bull, sin da quando Sebastian muoveva i primi passi nelle formule minori.

Non è un caso che lo stesso Helmut Marko sia uno tra quelli che può parlare con grande sincerità di Sebastian Vettel e dei suoi modi di fare: “Sebastian è una persona molto sensibile e anche se è stato per molto tempo in Formula 1, la separazione con la Ferrari è risultata molto difficile per lui. Questo che vediamo oggi non è sicuramente il Sebastian Vettel che tutti abbiamo imparato a conoscere, ovvero quello in grado di vincere quattro titoli mondiali. In questo momento fa un sacco di errori, quasi ad ogni gara, ed è a due o tre decimi alle spalle del compagno di squadra Leclerc” ha ammesso il consigliere Red Bull a Sky Deutschland.

Marko ha ammesso che i comportamenti attuali che caratterizzano le domeniche di Sebastian sono probabilmente condizionati da un rapporto con la Scuderia ormai al limite: “non ha mai avuto una situazione simile a quella che oggi vive in Ferrari con la spirale che va verso il basso. A volte commette errori da principiante che vanno giustificati dal punto di vista psicologico. Questo dimostra l’importanza dell’avere la testa lucida e una grande forza mentale nel mondo delle corse. Al momento questa situazione non va bene per lui”. Infine Helmut Marko si è augurato che in casa Aston Martin il trattamento rivolto a Sebastian sia corretto: “in Aston Martin avrà a disposizione un pacchetto competitivo, tuttavia visto che in queste ultime settimane gli aggiornamenti vanno tutti a Stroll mi preoccupa. Spero che siano in grado di trattare Sebastian in modo equo. Lui è un gran bene per l’immagine del marchio ma è ancora meglio per quella di Lance Stroll se dovesse battere un quattro volte campione del mondo” ha concluso Helmut Marko.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI