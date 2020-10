Fiat Argo 2021 si appresta a debuttare in Messico

La Fiat Argo è il primo prodotto che rappresenta il nuovo volto di Fiat in Brasile e ha lo scopo di connettersi con la passione di ciascuno dei suoi clienti e di offrire una proposta innovativa in uno dei segmenti più importanti e con le maggiori potenzialità di crescita all’interno del mercato nazionale.

Rispetto alle sue concorrenti, la Argo porta l’eredità di un marchio che è stato pioniere nel settore automobilistico. Questi valori si riflettono in questa nuova proposta che, oltre ad offrire dotazioni di alto livello, avrà una delle gamme più complete del suo segmento.

Fiat Argo 2021: il nuovo restyling della berlina arriva anche in Messico

Nelle scorse ore, Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato l’arrivo in Messico della Fiat Argo 2021. Abbiamo di fronte una berlina compatta con un design innovativo, nuovi motori e una serie di versioni fra cui scegliere.

A bordo troviamo specchietto retrovisore elettrocromico, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sistema di infotainment con display touch flottante da 7 pollici, luci di marcia diurna a LED, monitoraggio della pressione degli pneumatici, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, sistema Isofix e varie caratteristiche orientate alla sicurezza come ABS, EBD ed ESC.

Il nuovo restyling della Fiat Argo è dotata anche di sedili in pelle, palette al volante, aria condizionata automatica, accesso senza chiave e pulsante di accensione. Per quanto riguarda le motorizzazioni, gli acquirenti messicani potranno scegliere dei propulsori da 1.3 e 1.8 litri, oltre a cinque versioni diverse. Non mancano un sedile posteriore ribaltabile 60/40 e una ruota di scorta a grandezza naturale.

Jesús Gallo, direttore dei marchi Chrysler, Dodge, Fiat e Alfa Romeo in Messico, ha dichiarato: “Il lancio della Fiat Argo 2021 sarà un evento molto importante poiché è il primo prodotto che rappresenta i nuovi valori del marchio, oltre che il Nuovo Volto di Fiat. Inoltre è un’auto pensata per gusti ed esigenze differenti, per questo abbiamo deciso di introdurre la gamma più versatile e completa del segmento, con l’obiettivo che ogni Fiat Argo sia un abito su misura per i nostri clienti. Con Fiat Argo abbiamo iniziato una nuova tappa per il marchio in Messico, con un veicolo che è stato accolto molto bene in altri mercati e che ha ricevuto diversi riconoscimenti dalla stampa del settore“.

Vi ricordiamo che la Fiat Argo 2021 è stata progettata presso il Centro Stile Fiat da Peter Fassbender e viene prodotta all’interno dello stabilimento di Betim presente in Brasile.

