Leasys CarCloud diventa PRO

Leasys presenta CarCloud Pro, la nuova formula di mobilità in abbonamento, per privati e liberi professionisti, che unisce comfort e funzionalità. Protagonisti di CarCloud Pro, dedicato a privati e liberi professionisti, sono due van di Fiat Professional, Fiorino e Doblò, che uniscono un look elegante, da vera auto, all’anima da veicolo commerciale. Con il nuovo servizio di Leasys, sarà così possibile usufruire in abbonamento di due veicoli che, unendo la giusta combinazione di agilità e capienza, risultano ideali sia per assolvere le esigenze professionali quotidiane sia per svago.

Leasys CarCloud è l’innovativo abbonamento all’auto, già scelto da oltre 9mila clienti in Italia, che privilegia la libertà di muoversi scegliendo il tipo di mezzo più funzionale alle proprie esigenze. Il servizio comprende, oltre alla recente formula Jeep Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid, diversi pacchetti e soluzioni: City Plus per le vetture cittadine Fiat e Lancia, Metropolis Plus con crossover e berline del gruppo FCA, Jeep Adventure, con Renegade, Compass e Cherokee, Alfa Romeo con Stelvio e Giulia e CarCloud Collection con Maserati Levante e Ghibli.

