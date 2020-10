Peugeot 2008 e Citroën C4 tra le sette finaliste di Autobest 2021

Nelle scorse ore sono state annunciate le sette finaliste del premio Autobest 2021 che avrà l’obiettivo di eleggere la Best Buy Car of Europe dell’anno. Fra le sette vetture giunte in finale ci sono anche le Peugeot 2008 e Citroën C4 mentre le altre sei sono Dacia Sandero, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Yaris e Honda Jazz.

La giuria, composta da 31 membri provenienti da 31 paesi, procederà con le valutazioni finali nelle prossime settimane mentre il vincitore sarà annunciato verso la metà di dicembre.

Peugeot 2008 e Citroën C4: le due auto di PSA giungono in finale nel premio Autobest 2021

Dan Vardie, fondatore e presidente di Autobest, ha dichiarato: “In Europa e nel mondo stiamo vivendo un periodo eccezionale, di fronte ad una delle più grandi crisi sanitaria di questo secolo. Vediamo quanto questo ha influenzato l’industria automobilistica, ma abbiamo deciso di restare fedeli alla nostra tradizione e di annunciare i finalisti, come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni“.

Il 4 e il 5 novembre 2020, i 31 giudici si recheranno a Teesdorf (in Austria) per effettuare le prove conclusive delle sette finaliste in modo da trarre le conclusioni ed eleggere la vincitrice.

“L’area testing Fahrtechnik dell’Automobile Club austriaco ha ottenuto il riconoscimento internazionale per i test sui veicoli e per la formazione dei conducenti. Poiché il centro di Teesdorf è vicino all’aeroporto di Vienna, Autobest è lieta di aver stabilito una collaborazione con OEAMTC per organizzare il suo test finale in questo ambiente perfetto“, ha dichiarato uno dei giudici.

Oltre al Best Buy Car of Europe 2021, i giudici assegneranno anche i riconoscimenti SportBest, SafetyBest, DesignBest, ManBest, SmartBest ed EcoBest. Per questi ultimi, però, devono essere ancora annunciati il giorno e il luogo della premiazione vista l’emergenza coronavirus.

