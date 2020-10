FCA Bank premiata ai Motor Finance Europe Awards 2020

FCA Bank è stata premiata come “Captive Finance Company of the Year” e “Best Mobility Solution” durante la VI edizione dei Motor Finance Award Europe 2020. L’appuntamento, promosso dalla testata inglese Motor Finance, edita da Leasing Life e dedicata al mondo del Car Finance, riunisce i migliori player che si occupano del finanziamento dei veicoli in tutta Europa, premiando le principali iniziative lanciate negli ultimi mesi nel settore.

I Motor Finance awards sono organizzati in partnership con BDA (Banken der Automobilwirtschaft), l’associazione che raccoglie le banche “captive” di tutti i principali costruttori automobilistici in Germania.

Tramite una cerimonia virtuale, tenutasi il 15 Ottobre in digital live, FCA Bank è stata premiata come Captive of the Year per la significativa crescita del business e per le continue innovazioni portate nel mercato come il programma Leasys CarCloud, anch’esso oggetto di premiazione.

L’appuntamento è stata un’occasione di confronto fra i player internazionali che attraverso workshop e panel di discussione, hanno affrontato i temi chiave, le sfide e il futuro del settore in Europa.

