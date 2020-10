Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: lanciata la nuova campagna TV dedicata al SUV

In concomitanza con il lancio in Italia della Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, la casa automobilistica francese ha deciso di lanciare anche una nuova campagna TV, dall’11 al 24 ottobre, per dare maggiore visibilità alla speciale versione del SUV.

Nel filmato, realizzato dall’agenzia Traction, ci sono tre colleghi a bordo di una C5 Aircross ibrida plug-in. Quello seduto sul sedile posteriore non smette di parlare, dimostrando un entusiasmo nei confronti dell’auto che gli altri però sembrano non condividere. Esso parla di diversi argomenti senza mai fermarsi.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il lancio in Italia è stato affiancato da una campagna televisiva

Gli altri due colleghi seduti davanti si scambiano degli sguardi, quasi a desiderare un po’ di silenzio. Mentre il passeggero seduto dietro inizia un altro lungo discorso sul comfort offerto dalla Citroën C5 Aircross PHEV e sul fatto che è un peccato che non sia elettrica, il conducente decide di zittirlo attivando la modalità full-electric.

Finalmente, i due passeggeri seduti davanti possono godersi il massimo silenzio a bordo della C5 Aircross Hybrid Plug-In. Il film è stato diretto da Didier Barcelo e diffuso inizialmente sui social network della casa automobilistica francese e poi in TV in tutta Europa a partire da settembre.

Vi ricordiamo che la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In dispone di un motore benzina PureTech 180 abbinato a un propulsore elettrico da 80 kW e un cambio automatico elettrificato a 8 rapporti per una potenza totale di 225 CV e 320 nm di coppia massima. Il SUV ibrido è acquistabile in Italia in due versioni chiamate Feel e Shine a un prezzo di partenza di 32.900 euro.

