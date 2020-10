Nuova Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: ecco la gamma per il nostro Paese

La Citroën C5 Aircross in versione Hybrid Plug-In è il primo modello PHEV proposto dalla casa automobilistica francese. Il SUV porta con sé tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani e la versatilità e l’autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi.

Nelle scorse ore, il marchio di PSA ha annunciato ufficialmente la gamma della C5 Aircross ibrida plug-in dedicata al nostro Paese. Il SUV promette delle prestazioni di alto livello grazie all’abbinamento di un motore benzina PureTech 180, un propulsore elettrico da 80 kWh e un cambio automatico elettrificato a 8 rapporti per una potenza totale di 225 CV e 320 nm di coppia massima.

Nuova Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: svelata la gamma completa della prima PHEV del brand francese

Citroën afferma che il SUV propone un ecosistema tecnologico completo, semplice ed intuitivo che include la gestione automatica delle modalità di guida, una ricarica semplificata e un portale di servizi connessi dedicati. Grazie al suo design modulare, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è il modello più modulabile nel suo segmento con tre sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa. La capacità del vano bagagli può arrivare fino a 600 litri.

La gamma del modello disponibile in Italia è composta da due versioni chiamate Feel e Shine. La C5 Aircross Hybrid Plug-In propone fino a 39 combinazioni esterne grazie alle sette colorazioni per la carrozzeria, ai quattro Pack Color, ai tre tipi di cerchi in lega e al tetto nero. Citroën dà la possibilità anche di aggiungere opzionalmente il tetto in vetro panoramico apribile con tendina elettrica sequenziale.

La C5 Aircross PHEV offre una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida con 20 tecnologie al servizio della sicurezza e del comfort a bordo. L’allestimento Feel propone di serie cerchi in lega da 18″, caricatore monofase da 3 kW presente a bordo, cavo di ricarica T2 per presa domestica, climatizzatore automatico bi-zona, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, telecamera posteriore con visione a 180° e molto altro ancora.

L’allestimento Shine invece propone di serie fari Full LED, interni in pelle e tessuto, Pack Drive Assistance, pedaliera e poggiapiedi in alluminio con soglie porta in acciaio inox e griglia superiore della calandra nera. Per quanto riguarda i prezzi, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In parte da 32.900 euro grazie all’ecobonus rottamazione di Citroën pari a 9000 euro sul prezzo di listino.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI