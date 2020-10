Opel Insignia ora disponibile con nuovi motori

Opel ha deciso di aggiungere un nuovo motore benzina alla gamma di propulsori delle nuove Opel Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer. Il nuovo powertrain riesce a sviluppare una potenza di 170 CV e 350 nm di coppia massima già a soli 1500 g/min.

La casa automobilistica tedesca propone il motore a quattro cilindri in combinazione con un cambio automatico a 9 rapporti. In questa configurazione, l’ammiraglia del brand di PSA riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 8,7 secondi e a raggiungere una velocità massima di 228 km/h. La nuova Opel Insignia 2.0 Turbo è già disponibile nella versione Elegance a un prezzo di partenza di 38.919 euro.

Opel Insignia: l’ammiraglia tedesca amplia la sua gamma di motorizzazioni

Un’altra novità è il motore diesel da 2 litri abbinato a trazione integrale e trasmissione automatica a 8 velocità. Con 174 CV e 380 nm, la Insignia 2.0 Diesel, secondo il brand tedesco, offre ottime prestazioni con un consumo di carburante pari a 5,1 l/100 km nel ciclo NEDC1 combinato ed emissioni di CO2 pari a 135 g/km per la versione Grand Sport.

Il sistema di trazione integrale presente sulla Opel Insignia trasferisce la potenza ottimale alla superficie stradale in tutte le condizioni. Parlando di prestazioni, la variante a gasolio riesce a raggiungere una velocità di punta di 223 km/h e ad accelerare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi. La 2.0 Diesel con trazione AWD parte da 41.531 euro.

Andreas Marx, Head of Opel Germany, ha detto: “La nuova Insignia è in produzione nel nostro stabilimento di Rüsselsheim da settembre. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra ammiraglia e del suo design dinamico ma elegante. Con le due nuove aggiunte al nostro portfolio di propulsori, ogni cliente può scegliere la Insignia ideale per le proprie esigenze“.

Infine, la gamma della Opel Insignia include anche la versione sportiva GSi da 230 CV nelle versioni Grand Sport e Sports Tourer con motori a benzina e diesel di nuova concezione che soddisfano gli standard Euro 6d.

