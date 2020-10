GM presenta appello nella causa contro Fiat Chrysler

General Motors sta portando avanti la sua causa per racket contro Fiat Chrysler Automobiles in un appello alla 6a corte d’appello presentato martedì. Il caso di GM è stato messo da parte dal giudice distrettuale statunitense Paul Borman, anche dopo che la casa automobilistica ha presentato nuove accuse ad agosto secondo cui i leader della United Auto Workers hanno intascato tangenti dalla casa automobilistica italo americana incanalate attraverso conti bancari stranieri.

Nella sua causa del novembre 2019, GM ha accusato il defunto CEO di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, di aver orchestrato una cospirazione di corruzione per corrompere tre round di contrattazione con la UAW nel tentativo di danneggiare e rilevare la più grande casa automobilistica di Detroit. GM dice che ha perso “miliardi” a causa dell’accordo. Fiat Chrysler ha cercato di far archiviare il caso. La società martedì ha fatto riferimento a precedenti dichiarazioni in cui afferma che si difenderà dalle accuse “infondate”.

GM nell’appello di martedì ha definito la decisione del tribunale distrettuale “palesemente sbagliata, e il suo rifiuto di concedere loro il permesso di presentare un reclamo modificato per includere accuse che sottolineavano ulteriormente l’intenzione di FCA di danneggiare il suo concorrente era chiaramente un abuso di discrezione”.

