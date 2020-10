Fiat Chrysler: nuovi casi di coronavirus a Cassino e Pratola Serra

Nuovi casi di coronavirus si segnalano nelle ultime ore in alcuni stabilimenti di Fiat Chrysler in Italia. Ci riferiamo a Cassino e Pratola Serra. Per quanto riguarda la fabbrica sita a Piedimonte San Germano nel Lazio i casi di COVID-19 sarebbero ben 4. Per questo motivo il gruppo italo americano ha predisposto la chiusura dei reparti in cui operavano i lavoratori per sanificazione e i tamponi per tutto il personale. Occorre segnalare che già lo scorso giovedì all’interno della struttura di Piedimonte sono stati trovati positivi al virus altri due dipendenti, un impiegato e un’operaia.

Nuovi casi di Coronavirus negli stabilimenti italiani del gruppo Fiat Chrysler Automobiles

Un nuovo caso di positività al coronavirus si è verificato nello stabilimento Fiat Chrysler di Pratola Serra. Si tratta del quarto dipendente della struttura che dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 risulta positivo al coronavirus. Ricordiamo che Fiat Chrysler Automobiles in questa fabbrica dispone di circa 1.800 dipendenti. Anche in questo caso si è proceduto con la consueta sanificazione dei locali in cui lavorava il nuovo positivo.

