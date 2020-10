Pneumatici: le vendite crescono per il secondo mese consecutivo

Le vendite di pneumatici sono aumentate per il secondo mese consecutivo a settembre in Brasile del 7,7% rispetto ad agosto. Queste informazioni sono state fornite dall’ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos). Durante l’intero mese scorso, il mercato brasiliano ha consumato 5,58 milioni di unità, ossia il 6,8% in più rispetto a settembre dello scorso anno.

Sempre nel mese precedente, le vendite alle case automobilistiche e al mercato dei ricambi sono state superiori rispetto a quelle di agosto, con una crescita rispettiva del 5% e dell’8,5%. Tuttavia, rispetto a settembre 2019, c’è stato un aumento del 12,7% per l’aftermarket mentre le vendite ai produttori di veicoli hanno subito un calo del 9,6%.

Pneumatici: oltre 5,5 milioni di unità consumate in Brasile nell’intero mese scorso

Nel periodo gennaio-settembre 2020, gli pneumatici venduti sono stati 35,9 milioni, ossia il 19% in meno rispetto ai 44,3 milioni consegnati nello stesso periodo dello scorso anno.

Tutte le categorie hanno registrato una diminuzione delle vendite: pneumatici per auto (-24,6%), pneumatici per veicoli commerciali leggeri (-23,7%) e pneumatici per autocarri e autobus (-8,5%). Complessivamente, spiega l’ANIP, il settore continua ad avere un deficit in quanto il numero degli pneumatici importati (13,8 milioni) è maggiore di quello delle unità esportate (7,4 milioni).

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI