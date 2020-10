Multe nella Casa avanzata al semaforo: batoste

Il Governo Conte spinge per monopattini elettrici e bici. Dando la possibilità ai Comuni di creare una zona stranissima, a uso esclusivo degli utenti deboli. Come la Casa avanzata: è una linea di arresto per le utenti vulnerabili nelle intersezioni semaforizzate dei centri urbani. In posizione avanzata di almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. Ma occhio alle multe nella Casa avanzata al semaforo: sono batoste sonore sul collo degli automobilisti e dei motociclisti

Multe nella Casa avanzata al semaforo: col rosso

La Casa avanzata crea un’area estesa a tutta la larghezza della semicarreggiata, dove i velocipedi possono posizionarsi “in testa” rispetto alla colonna di traffico fermo al semaforo.

Ovviamente, parliamo di semaforo rosso. La Casa avanzata dev’essere totalmente sgombra in ogni suo centimetro quadro. È sacra. Inviolabile. Un giorno potrebbe anche essere monitorata con specifiche telecamere. Come avviene per le auto che passano col rosso. Quindi, massima allerta.

La multa è di € 42 e taglio di 2 punti della patente se l’auto o la moto invade la Casa avanzata (articolo 40 del codice della strada). Considerando che non è un eccesso di velocità né un passaggio col rosso, trattasi di mazzata. Da moltiplicare per ogni infrazione di quel tipo, che non è per nulla difficile. Specie se alle spalle hai un Tir che preme.

A cosa serve la Casa avanzata

In teoria, la Casa avanzata permetterà alle biciclette e ai monopattini elettrici, una volta scattato il verde, di ripartire avanti al traffico dei veicoli a motore e compiere in sicurezza le varie manovre di svolta senza dover passare tra il traffico.

In prossimità di queste intersezioni verranno create, sul lato destro della strada, delle corsie di lunghezza non inferiore ai 5 metri. Sono riservate alle biciclette che agevoleranno il superamento del traffico fermo al semaforo per il raggiungimento della zona Casa avanzata.

