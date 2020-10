Fiemg lab e Fiat Chrysler cercano startup per l’innovazione

Le startup automobilistiche hanno tempo fino al 28 ottobre per iscriversi alla sfida FIEMG Lab, un hub di innovazione aperto per le startup industriali, in collaborazione con Fiat Chrysler Automobiles. Il FCA Challenge FIEMG Lab premierà i progetti più innovativi nei settori della Supply Chain e della Produzione.

Le registrazioni, che avvengono tra il 5 e il 28 ottobre, possono essere effettuate da startup e altre aziende che presentano soluzioni innovative in relazione ai processi attualmente svolti nelle aree di Supply Chain e Manufacturing. Complessivamente ci saranno due sfide: una per il noleggio diretto di merci, con un focus sulla gestione del noleggio e l’operatività del trasporto e un altro per Dynamic Solution for Time Operation Cycle, che ricerca soluzioni che forniscano una maggiore velocità di analisi e identificazione delle variazioni tra tempo standard e tempo reale. Maggiori informazioni e registrazione sul sito .

Tra i vantaggi del programma vi sono la possibilità di contrattare per effettuare test industriali a pagamento, dove i team selezionati per la fase di implementazione potranno validare le proprie soluzioni in ambienti operativi reali; collaborare con team di specialisti di FCA e FIEMG Lab, la possibilità di assunzioni definitive e scala di fornitura e supporto logistico per la partecipazione a possibili spostamenti.

Complessivamente, saranno selezionati fino a otto progetti che presentino proposte e strumenti altamente innovativi, con un grande potenziale di impatto, buona applicabilità e sostenibilità finanziaria. La fase successiva sarà per livellare la conoscenza, le aspettative e il potenziale e per la costruzione di proposte di fornitura. L’implementazione dei test industriali è prevista per il 2021.

