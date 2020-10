Peugeot e-208 conquista il premio Electric Small Car of the Year

La nuova Peugeot e-208, la versione completamente elettrica della famosa compatta della casa automobilistica francese, è riuscita a portarsi a casa un altro importante premio: l’Electric Small Car of the Year assegnato dalla nota rivista automobilistica britannica What Car?.

Il nuovo riconoscimento è stato conquistato dalla e-208 principalmente grazie al concetto Buy your Peugeot, choose your powertrain che ha catturato l’attenzione dei giudici del magazine inglese. Si tratta di un concetto che consente ai consumatori di scegliere fra la nuova Peugeot e-208 e le versioni con motori endotermici senza dover rinunciare a nulla.

Peugeot e-208: la compatta a zero emissioni è stata molto apprezzata dai giudici di What Car?

Sotto la carrozzeria dell’auto troviamo una batteria da 50 kWh che assicura fino a 340 km di autonomia con una singola ricarica. Quest’ultima avviene in soli 30 minuti fino all’80% utilizzando un caricatore DC da 100 kW.

La versione della vettura più apprezzata da What Car? è stata la Allure che propone di serie il sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato dalla stessa Peugeot, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e un comfort di guida assicurato dalle sospensioni.

Steve Huntingford, caporedattore di What Car?, ha dichiarato: “Tenendo conto di tutti i parametri, la Peugeot e-208 è la migliore auto elettrica compatta che si possa acquistare oggi. La sua autonomia in condizioni di guida reale è buona, le sue sospensioni filtrano efficacemente le asperità del terreno e il suo interno è allo stesso tempo valorizzante e chic. Ci piace particolarmente l’allestimento Allure il cui prezzo è ben posizionato anche in confronto alle dotazioni di cui dispone“.

Il marchio di PSA ha commentato il premio Electric Small Car of the Year attraverso le parole di David Peel, direttore di Peugeot UK. “La nuova Peugeot e-208 è il nostro primo veicolo completamente elettrico di nuova generazione ed è bello vederlo immediatamente riconosciuto sia dalla critica che dai clienti. Noi di Peugeot siamo fedeli ad un’unica filosofia, il ‘Power of choice’, che permette ai nostri acquirenti di scegliere la motorizzazione adatta alle loro esigenze. I nostri veicoli elettrici hanno le stesse caratteristiche dei loro equivalenti benzina o diesel, senza compromessi su praticità, abitabilità o tecnologia. Siamo orgogliosi di ricevere il premio Electric Small Car of the Year da What Car?“, ha detto il dirigente.

