Fiat Grand Siena 2021 ottiene una nuova versione entry-level

Fiat ha deciso di ampliare la gamma 2021 della Fiat Grand Siena con una nuova versione con l’obiettivo di mantenere basso il prezzo di partenza. La nuova variante viene fornita con i motori Fire 1.0 e 1.4 e parte da 51.290 R$ (7767 euro), posizionandosi al di sotto dell’allestimento Attractive.

La Grand Siena entry-level propone di serie aria condizionata, sterzo idraulico, piantone dello sterzo regolabile in altezza, alzacristalli anteriori elettrici, chiusura centralizzata elettrica, computer di bordo, cinture di sicurezza a tre punti, sistema Isofix e poggiatesta per tutti i sedili, cerchi in acciaio con coprimozzi e altro ancora.

Fiat Grand Siena: la gamma 2021 della berlina ha ottenuto una nuova versione d’accesso

Per coloro che cercano qualche equipaggiamento in più possono optare per il pacchetto Driver disponibile per la berlina compatta. Questo aggiunge sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici posteriori, specchietti con regolazione elettrica e sedile del guidatore regolabile in altezza.

Oltre a presentare la nuova versione entry-level della Grand Siena 2021, la casa automobilistica torinese ha sfruttato il momento per aumentare i prezzi della variante Attractive con motore 1.0 che è passata da 48.990 R$ (7418 euro) a 52.490 R$ (7948 euro), quindi un aumento di 3500 R$ (530 euro). Nel caso della versione con propulsore 1.4, il prezzo è passato a 57.490 R$ (8706 euro) da 53.990 R$ (8176 euro).

La Fiat Grand Siena continua a portare buoni risultati di vendita in Brasile in quanto è la berlina Fiat più economica disponibile in questo momento. La gamma delle motorizzazioni è costituita, come anticipato ad inizio articolo, da due opzioni: Fire 1.0 con potenza fino a 75 CV e 97 nm con cambio manuale a 5 velocità e Fire 1.4 con potenza fino a 88 CV e 123 nm.

