Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition: svelati prezzi e caratteristiche

Il model year 2021 segna l’80º anniversario del marchio Jeep. La casa automobilistica americana ha deciso di celebrare i suoi primi 80 anni di esistenza, portando sul mercato un’edizione speciale di ogni veicolo della sua gamma. Ciò include anche l’iconica Jeep Wrangler.

Disponibile in versione a due e a quattro porte (Unlimited), la Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition può essere equipaggiata con tre diversi motori. Il propulsore standard su entrambi i modelli è il turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri con tecnologia Engine Stop-Start (ESS) che riesce a sviluppare una potenza di 274 CV e 400 nm di coppia massima.

Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition: la speciale edizione del fuoristrada debutta negli Stati Uniti e Canada

Il Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque è disponibile come optional e produce 289 CV e 352 nm. Infine, abbiamo l’EcoDiesel V6 da 3 litri con ESS che propone 264 CV e 600 nm. Tutti i powertrain sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti.

La Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition è basata sull’allestimento Sport S e propone di serie cerchi in alluminio in Granite Crystal da 18″, pneumatici all-terrain Bridgestone Dueler 255/70R18, badge 80th Anniversary presente sul parafango, badge Jeep e Trail Rated neri, archi passaruota in tinta con la carrozzeria, cornici di griglia, fari e fendinebbia in Neutral Grey Metallic e paraurti anteriore Sahara.

Gli interni della Wrangler 80th Anniversary Edition sono caratterizzati dai pacchetti 8.4-inch Radio & Premium Audio Group e Technology Group e da sedili in tessuto, cuciture in tungsteno chiaro, badge 80th Anniversary presente sulla plancia centrale, tappetini berberi con etichetta e cuciture in rilievo e tanto altro ancora.

Lo speciale fuoristrada è disponibile in otto colorazioni esterne quali Granite Crystal, Bright White, Hella Yella, Black, Firecracker Red, Sting-Gray, Sarge e Snazzberry. La Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition parte da 35.990 dollari (30.588 euro) negli Stati Uniti.

Per gli acquirenti canadesi, il pacchetto 80th Anniversary Edition è disponibile per gli allestimenti Sport S e Sahara. La prima variante è praticamente identica al modello statunitense mentre quella Sahara aggiunge il pacchetto Cold Weather Group con sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e sistema di avvio remoto e l’accesso remoto senza chiave.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 44.835 dollari canadesi (28.777 euro) per l’allestimento Sport S e da 52.685 dollari canadesi (33.816 euro) per il Sahara. L’arrivo nelle concessionarie della Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition è previsto nel quarto trimestre del 2020.

