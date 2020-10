Citroën C4 Cactus C-Series: sbarca in Brasile la versione speciale

Citroën ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Brasile del nuovo Citroën C4 Cactus C-Series che si propone come una serie speciale basata sull’allestimento Feel Auto con un prezzo di listino di 99.990 R$ (15.198 euro) e alcuni elementi esclusivi.

Il crossover compatto del marchio parigino dispone del colore rosso usato per calotte degli specchietti retrovisori esterni, cornici dei fari fendinebbia e battitacco delle portiere anteriori per differenziarsi dal modello originale. Secondo quanto dichiarato dal brand di PSA, questo colore è strettamente legato all’identità di Citroën.

Citroën C4 Cactus C-Series: la special edition del crossover arriva anche nel mercato brasiliano

In contrasto con gli inserti rossi, abbiamo delle barre del tetto nere, così come il tetto stesso e i cerchi in lega da 17″. Il nuovo C4 Cactus C-Series è inoltre dotato di tapettini personalizzati e del badge C-Series presente sulle portiere anteriori e sul portellone posteriore. La special edition viene offerta nelle colorazioni bianca e grigia.

Sotto il cofano si nasconde un motore EC5M da 1.6 litri a 16V che sviluppa una potenza massima di 118 CV e 157 nm, abbinato a un cambio automatico a 6 velocità.

Di serie, il Citroën C4 Cactus C-Series propone aria condizionata automatica, sterzo elettrico, quadro strumenti digitale, supporto Apple CarPlay e Android Auto, telecamera posteriore, fari fendinebbia, pilota automatico con limitatore, doppio airbag, controlli di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita e sistema di infotainment con schermo da 7 pollici.

