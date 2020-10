Jeep JK: questo esemplare modificato è pronto ad affrontare qualunque cosa

Nonostante l’arrivo sul mercato del nuovo Ford Bronco, i fuoristrada di Jeep restano i modelli più adatti per l’off-road. Se ciò non bastasse, sulla piazza è possibile trovare diversi esemplari modificati che riescono a dare filo da torcere anche alle supercar più moderne.

È il caso della Jeep JK del 2014 presente in questo articolo che è stata trasformata in una mostruosa vettura da Bruiser Conversions. In questo caso, la trasformazione ha richiesto oltre due anni di lavoro ed è costata all’azienda circa 190.000 dollari (161.136 euro). Ora, il fuoristrada è disponibile all’acquisto per 180.000 dollari (152.655 euro) e porta con sé diverse caratteristiche che lo rendono davvero unico al mondo.

Jeep JK: un esemplare con motore Corvette è in vendita a oltre 150.000 euro

Prima di tutto, il propulsore originale è stato sostituito con un LS3 V8 che solitamente troviamo nella Corvette di sesta generazione. In questo speciale veicolo, il motore riesce a sviluppare una potenza di 456 CV.

Bruiser Conversions ha apportato anche cambiamenti estetici. Il modello ora propone un cassone in acciaio personalizzato, un paraurti anteriore GenRight con verricello Warn, una roll-bar completamente personalizzata, una radio CB e un compressore d’aria ARB nascosto. Oltre a questo, la Jeep JK modificata è dotata di un transfer case Atlas 3.0 che permette di impostare la trazione 4×4 indipendente.

Caratteristiche come gli ammortizzatori da corsa e off-road King e gli alberi di trasmissione personalizzati garantiscono una guida fluida. Nonostante parliamo di un veicolo realizzato per i percorsi più difficili, l’abitacolo vanta diversi comfort come ad esempio il sistema di infotainment Alpine con display touch, controllo dell’illuminazione a LED, sedili con pelle Katskinz e telecamera posteriore.

