Jefferies mantiene rating buy su Fiat Chrysler

L’analista di Jefferies Philippe Houchois ha mantenuto un rating Buy su Fiat Chrysler Automobiles domenica, fissando un obiettivo di prezzo di EURO 12, che è circa il 15,35% al ​​di sopra dell’attuale prezzo delle azioni di $ 12,2. Houchois prevede che Fiat Chrysler Automobiles pubblicherà un utile per azione (EPS) di – $ 0,66 per il quarto trimestre del 2020.

L’attuale consenso tra 6 analisti TipRanks è per un rating Hold delle azioni di Fiat Chrysler Automobiles, con un obiettivo di prezzo medio di $ 12,1. Gli obiettivi di prezzo degli analisti vanno da un massimo di $ 18,76 a un minimo di $ 9,38.

Nel suo ultimo rapporto sugli utili, pubblicato il 30/06/2020, la società ha registrato un fatturato trimestrale di $ 11,71 miliardi e un utile netto di – $ 953 milioni. La capitalizzazione di mercato dell’azienda è di 24,69 miliardi di dollari.

Secondo TipRanks.com, l’ analista di Jefferies Philippe Houchois è attualmente classificato con 5 stelle su una scala da 0 a 5 stelle, con un rendimento medio del 24,1% e una percentuale di successo del 54,39%.

