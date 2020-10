FCA: il nuovo CEO ha grandi ambizioni in Marocco

Appena nominato alla carica di CEO di FCA Morocco (luglio 2020), Pierre-Martin Bos svela le sue ambizioni. Da conoscitore del mercato delle utility, intende rimettere al centro della sua strategia triennale 2020-2023 l’attività di veicoli commerciali leggeri della controllata Fiat Chrysler Automobile Group.

Pierre-Martin Bos svela le sue ambizioni

Pierre-Martin Bos ritiene che “l’offerta di prodotti sia una delle più complete sul mercato, con veicoli efficienti, e il più significativo progresso di vendita dell’intera regione di Mena”. Bos intende anche mettere il cliente al centro del pensiero, sia in termini di configurazione del veicolo che di esperienza dell’utente. Il nuovo amministratore delegato si dice più che soddisfatto della rete di FCA Marocco, il cui tasso di copertura raggiunge attualmente il 94% e fino al 98% per i veicoli Premium.

Vedremo dunque se il nuovo amministratore delegato di FCA Marocco riuscirà a realizzare tutti i suoi propositi alla guida del gruppo italo americano in quello che è il più importante mercato automobilistico del Nord Africa per l’azienda automobilistica.

