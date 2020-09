Daniel Ricciardo e Robert Kubica non hanno dubbi sulle potenzialità di Vettel

Daniel Ricciardo conosce molto bene Sebastian Vettel e tra gioie e dolori ha sempre dimostrato una grande stima nei confronti del tedesco. Più volte l’australiano, che ha condiviso l’ultimo anno di Vettel in Red Bull, ha espresso parole di stima in abbinamento a scelte e caratteristiche di Sebastian.

Nel frattempo Sebastian Vettel si separerà dalla Ferrari al termine di questa stagione per migrare verso un’Aston Martin di belle speranze e nella quale il tedesco ripone massima fiducia, sebbene finora i pareri esterni su quello che sarà il suo prossimo futuro appaiono contrastanti.

Daniel è apparso sicuro del futuro che coinvolgerà Sebastian

Durante la conferenza stampa di ieri, in apertura del Gran Premio do Sochi in Russia, Daniel Ricciardo è apparso convinto di quello che sarà il futuro da corsa di Sebastian Vettel. Il bravo pilota della Renault, che dal prossimo anno migrerà in McLaren, è convinto che il futuro di Sebastian continuerà a essere molto interessante anche in Aston Martin: “Sebastian pensa ancora alle corse e alla Formula 1. Sono sicuro che in Aston Martin farà vedere grandi cose”.

L’argomento legato al futuro di Sebastian rimane di ovvia attualità, tanto che anche Robert Kubica ha voluto esprimere il suo parere sulla nuova condizione che affronterà Vettel a partire dal prossimo anno fornendo un punto di vista corretto: “molti dimenticano velocemente chi sei, dimenticando quindi anche i risultati che hai ottenuto e quelli che potrai ancora ottenere in futuro. Sono tanti quelli che ti giudicano per la tua ultima gara visto che è il modo più semplice, ma sicuramente non il migliore. Nei risultati conta molto il pacchetto visto che a volte lo hai e altre no. In Red Bull Sebastian si trovava praticamente nel posto giusto al momento giusto. In Ferrari ha lottato tanto ma purtroppo non ha raggiunto il titolo” ha ammesso il polacco, terzo pilota dell’Alfa Romeo Racing.

Vettel si è messo in discussione

Quindi Kubica ha anche aggiunto che apprezza il fatto che Vettel è tornato a mettersi in discussione: “devi sapere cosa puoi fare mantenendo sempre i piedi per terra e continuando a migliorarti. Si capisce che questa non è una stagione semplice per Sebastian, si può anche fornire un giudizio negativo se si guarda soltanto ai risultati. Ma Vettel è ancora un grandissimo pilota e il passaggio in Aston Martin può fargli ritrovare l’entusiasmo. Essere un pilota Ferrari non è mai facile e non lo sarà probabilmente nemmeno in Aston Martin, ma ci sarà nuove sfide e opportunità. In Formula 1 dovrebbero essere tutti felici che Sebastian sia ancora della partita” ha concluso Kubica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI