Tesla lancerà un’auto elettrica da 25.000 dollari entro i prossimi tre anni

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha confermato poco fa durante il tanto atteso Battery Day che ha l’obiettivo di produrre un’auto elettrica da 25.000 dollari. Secondo il dirigente, la vettura economica utilizzerà le nuove celle delle batterie tabless (senza piatta di fondo) della casa automobilistica americana.

Utilizzando queste celle, oltre a cambiare i materiali presenti all’interno di ogni cella, Tesla vuole dimezzare all’incirca il prezzo per kWh delle batterie per i veicoli elettrici. Dal 2010 al 2019, il prezzo per kWh è sceso da 1100 dollari a 156 dollari ma Musk ha intenzione di ridurlo ulteriormente.

Tesla: Elon Musk annuncia l’arrivo di un’auto elettrica economica entro i prossimi tre anni

Purtroppo il marchio automobilistico statunitense non ha rivelato tutti i dettagli sul nuovo modello entry-level ma Musk ha affermato durante la presentazione che sarà completamente autonomo. In aggiunta, la nuova auto elettrica arriverà sul mercato in circa tre anni.

Questa non è la prima volta che il CEO di Tesla parla di un possibile veicolo a zero emissioni da 25.000 dollari. Durante un’intervista di qualche anno fa, infatti, l’amministratore delegato ha affermato che un EV da 25.000 dollari sarebbe qualcosa che Tesla potrebbe realizzare senza problemi.

Infine durante il Battery Day, Musk ha fatto un altro annuncio. La casa automobilistica americana mira a produrre 20 milioni di veicoli all’anno nel lungo termine. Si tratta di una cifra che qualsiasi analista riterrebbe anche lontanamente possibile visto che nel 2019 sono stati prodotti 92 milioni di veicoli in tutto il mondo.

Le altre case automobilistiche, come il brand di FCA, dovranno dunque iniziare a preoccuparsi per questo misterioso modello di Tesla che potrebbe catturare l’attenzione di moltissime persone. Gli altri produttori dovranno portare sul mercato delle auto elettriche più accessibili rispetto a quanto proposto fino ad ora.

