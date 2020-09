Strage di multe per divieto di sosta in arrivo. D’altronde, ci sono le, infrazioni per parcheggio vietato, ed è legittimo che la sanzione scatti, seppure le città siano stracolme di piste ciclabili. Sottraendo spazio alle vetture.

Strage di multe per divieto di sosta in arrivo: ecco perché

Con la legge di conversione del decreto Semplificazioni, con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta. Dove? Nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese. A chi? A dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi.

Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.

Netturbini pubblici ufficiali?

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco. Previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Va detto però che la qualifica di pubblico ufficiale non viene data dalla legge in modo chiaro ed esplicito ai netturbini. Potrebbero esserci problemi qualora l’automobilista arrivi sul posto quando il netturbino dà la multa. Come avviene la notifica? Un bel guaio. Lo fa notare l’agente Antonio D’Agostino (vicepresidente Associazione polizie locali Comando Lazio).

